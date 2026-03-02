 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Frühjahrssession 2026 Räte stellen Debatten ein – wichtiges vom Dienstag zum Nachlesen

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Debatte um Sparpaket unterbrochen – erste Entscheide morgen
  • Polizei soll Nationalität von Verbrechern nennen müssen
  • Ständerat will ausländische Onlinehändler in die Pflicht nehmen
  • Entlastungspaket: Nationalrat weist Anträge zur Zurückweisung ab
  • Bürgerliche von SVP bis GLP wollen übers «EP27» debattieren
  • Ständerat will Päckli aus Asien strenger kontrollieren
  • Wie gut kennen Sie unser politisches System? – Testen Sie es!
  • Tritt der Nationalrat auf das EP27 ein?
  • Nationalrat vor Marathon-Debatte ums Entlastungspaket
  • Debatten für heute beendet – der grosse Brocken «EP27» naht

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 03.03.2026, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)