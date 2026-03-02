- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Frühjahrssession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Comeback der Kernenergie – Schweiz in guter Gesellschaft
- Parlamentsjass: «Jassen ist zu 70 Prozent Glück»
- Nationalrat will Weltkrieg-Widerstandskämpfer rehabilitieren
- Entlastungspaket 27 geht abermals an den Ständerat
- Ständerat will Bau neuer AKW ermöglichen
- Bundesrat Rösti: «Wir reden über ganz andere Dimensionen»
- Severin Brüngger (FDP/SH): «Die Dimensionen sind riesig»
- Flavia Wasserfallen (SP/BE): Viele Hürden für Bau eines AKW
- Tiana Moser (GLP/ZH): «Neue AKW sind keine wirksame Lösung»
- Jakob Stark (SVP/TG): «... Dann müssen wir Optionen haben»
Quellen: SRF, Agenturen