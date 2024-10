Per E-Mail teilen

Der Bundesrat hat Vincenzo Mascioli zum neuen Staatssekretär für Migration ernannt.

Er folgt am 1. Januar 2025 auf Christine Schraner Burgener, die ins Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) wechselt.

Vor den Medien in Bern informiert Bundesrat Beat Jans über das gewichtige Personalgeschäft.

Beat Jans kann ein Lied davon singen, genauso wie seine Vorgängerinnen Elisabeth Baume-Schneider, Karin Keller-Sutter und Simonetta Sommaruga: Wer das Asyldossier betreut, braucht ein dickes Fell. Und als Überbringer guter Nachrichten tritt man selten in Erscheinung.

Der bisherige Vize übernimmt

Auch innerhalb der Bundesverwaltung gilt das Asylwesen als echter Härtetest: Denn auch die Chefin oder der Chef des Staatssekretariats für Migration (SEM) wird gerne einmal von der Politik in die Mangel genommen – sei es öffentlich oder an den Sitzungen der Kommissionen im Bundeshaus.

Seit Christine Schraner Burgener im Frühling ihren Wechsel ins EDA angekündigt hatte, wurde spekuliert, wer sich auf den heissen Asyl-Stuhl setzen wird. Vor den Medien in Bern lüftete Bundesrat Jans nun das Geheimnis: Es wird Vincenzo Mascioli, der bisherige Vizedirektor des SEM.

Bundesrat würdigt Masciolis Leistungsausweis

Jans zeigte sich erfreut über die Ernennung. «Ich bin überzeugt, dass Vincenzo Mascioli die richtige Persönlichkeit für diese Schlüsselposition in meinen Departement ist», erklärt der Migrationsminister.

Zu dieser Überzeugung sei auch die Findungskommission am Ende eines mehrstufigen, kompetitiven Verfahrens gekommen. «Sie kam zum Schluss, dass er aufgrund seines Fachwissens, seiner Erfahrung und seines Leistungsausweises der beste Kandidat für dieses Amt ist.»

Schraner Burgeners Abgang mit Ansage Box aufklappen Box zuklappen Legende: Christine Schraner Burgener Keystone/TI-Press/Pablo Gianinazzi Die bisherige Staatssekretärin für Migration, Christine Schraner Burgener, hatte im Frühling bekannt gegeben, dass sie ab 1. Januar 2025 ins Aussendepartement wechselt. Der Abgang Schraner Burgeners komme nicht überraschend, sagte SRF-Bundeshausredaktor Dominik Meier damals. «Aus der Bundesverwaltung und aus den Kantonen hört man schon länger von Spannungen zwischen ihr und ihrem Chef, Bundesrat Beat Jans.» Auch die Beziehung zu Jans' Vorgängerin Elisabeth Baume-Schneider sei konfliktgeladen gewesen. «Es ist dies ein Abgang mit Ansage», urteilte Meier.

Mascioli kenne das SEM von innen, so Jans weiter. «Und noch wichtiger: Die Mitarbeitenden kennen und schätzen ihn.» Zudem würde er auch Aufgaben bewältigen, an denen sich andere die Zähne ausbeissen würden. Der Bundesrat nannte als Beispiel die Ausschaffung von schweren Straftätern nach Afghanistan und die Verbesserung der Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten.

00:16 Video Beat Jans über den «schwierigsten Job in der Schweiz» Aus News-Clip vom 16.10.2024. abspielen. Laufzeit 16 Sekunden.

«Irgendwo habe ich gelesen, Staatssekretär für Migration sei der schwierigste Job in der Schweiz», beendete Jans sein Votum. «Tatsächlich prägt die Migration die Innenpolitik wie kaum ein anderes Dossier – nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa und den USA.» Mascioli sei bestens gerüstet, um diesen Job zu bewältigen.

Legende: Zwei Männer, die auch nach eigener Aussage einen schwierigen Job haben: Migrationsminister Beat Jans (rechts) und der künftige Chef des SEM, Vincenzo Mascioli. Keystone/Anthony Anex

Mascioli seinerseits bedankte sich beim Gesamtbundesrat für das Vertrauen. Er freue sich auf die Herausforderung. «Ich habe aber selbstverständlich Respekt vor dieser Aufgabe.» In der Tat trete er eine schwierige Aufgabe an – er traue sich am Amt aber zu.

Lange Karriere in der Bundesverwaltung

Der 54-Jährige arbeitet seit 2005 in der Bundesverwaltung, zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Geschäftsprüfungskommission der Eidgenössischen Räte, zwischen 2007 und 2010 als Referent im persönlichen Stab von Bundesrat Moritz Leuenberger im Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK).

Legende: Vincenzo Mascioli sei mit der internationalen Dimension der Migration ebenso vertraut wie mit der Schweizer Innenpolitik, teilt der Bundesrat mit. Keystone/Anthony Anex

Seit 2010 war Mascioli als persönlicher Mitarbeiter von Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) tätig, wo er auch das Migrationsdossier und die 2016 von der Stimmbevölkerung deutlich angenommene Asylgesetzreform betreute.

00:19 Video Vincenzo Mascioli erklärt, warum er das Amt gesucht hat – und es sich zutraut Aus News-Clip vom 16.10.2024. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

2017 wurde er Vizedirektor des SEM und übernahm den Direktionsbereich Internationales mit den Abteilungen Rückkehr, Internationale Zusammenarbeit und Europäische Zusammenarbeit.