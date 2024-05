Legende: Bundesrat Beat Jans. Keystone/Anthony Anex

Der Abgang Schraner Burgeners komme nicht überraschend, sagt SRF-Bundeshausredaktor Dominik Meier. «Aus der Bundesverwaltung und aus den Kantonen hört man schon länger von Spannungen zwischen ihr und ihrem Chef, Bundesrat Beat Jans.» Auch die Beziehung zu Jans' Vorgängerin Elisabeth Baume-Schneider sei konfliktgeladen werden. «Es ist dies jetzt ein Abgang mit Ansage», so Meier.

Immerhin: Der Abgang an der Spitze des SEM – wie jener an der Spitze des Bundesamts der Polizei vor einigen Wochen – erlaube es Jans, jetzt «Leute seines Vertrauens» an die Spitzen von zwei seiner drei Bundesämter zu setzen, wie Meier sich ausdrückt.