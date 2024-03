Die Skitourengänger waren auf der Haute Route zwischen Zermatt und Arolla unterwegs, als sie in einen Sturm geraten sind. Das Wetter beeinflusste auch die Such- und Rettungsarbeiten. Gaudenz Flury von SRF Meteo fasst die Wetterverhältnisse vom Wochenende zusammen.

SRF News: Wie waren die Wetterverhältnisse auf der Haute Route am Samstag?

Am Samstagmorgen war das Wetter noch ziemlich ruhig. Der Wind war relativ schwach, zeigen Daten der Messstation auf dem Gornergrat, oberhalb von Zermatt. Doch bereits gegen Mittag wurden erste Sturmböen von rund 80 km/h registriert. Gegen 16 Uhr wurden dann gar Orkanböen von über 120 km/h gemessen – dies alles auf dem Gornergrat auf rund 3100 Meter über Meer. Die Col de la Tête Blanche ist auf knapp 3600 Meter, also möglicherweise exponierter als die Messwerte auf dem Gornergrat.

War schon bekannt, dass sich die Bedingungen im Verlaufe des Tages verschlechtern würden, als die Gruppe aufbrach?

Die Prognosen auf unserer Webseite lauteten: Am Samstagvormittag ist es ziemlich sonnig, am Alpenhauptkamm ist es aus Süden teils bewölkt. Am Nachmittag ziehen aus Westen dicke Wolken auf. Es bleibt aber meist trocken. Föhnsturm: Böen von 60 bis 90 km/h, in der Nacht auf Sonntag Höhepunkt im Hasli- und Urner Reusstal bis 130 km/h und auf den Gipfeln bis 160 km/h.

Das Lawinenbild vom Freitagabend: Stufe drei erheblich, also erhebliche Lawinengefahr. Im Gefahrenbeschrieb stand: Mit starkem bis stürmischem Südwind entstehen auch kammfern störanfällige Triebschneeansammlungen. Zudem können Lawinen auch in tieferen Schichten ausgelöst werden. Diese Gefahrenstellen sind auch für Geübte kaum zu erkennen.

Wie sehen die Prognosen für die weitere Bergung aus?

Das Wetter heute ist deutlich ruhiger. Am Vormittag ist es ziemlich sonnig, der Wind ist schwach. Heute Vormittag sollte das kein Problem sein, da unterwegs zu sein. Am Nachmittag ziehen dann wieder mehr Wolkenfelder auf. Daher denke ich, dass die Bergung heute Vormittag versucht wird.

Das Gespräch führte Susanne Stöckl.