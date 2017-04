Allgemein – Englisch ist die beliebteste Fremdsprache



Im Jahr 2014 erlernten in der EU mehr als 18 Millionen Grundschüler, beziehungsweis 84 Prozent aller Schüler dieser Stufe – mindestens eine Fremdsprache. Knapp 1 Million von ihnen – etwa 5 Prozent – erlernten zwei oder mehr Fremdsprachen. Im Primarschulbereich war Englisch mit über 17 Millionen unterrichteten Schülern die am weitesten verbreitete Fremdsprache. In den meisten Ländern beginnen Schüler im Alter zwischen sechs und neun Jahren mit dem Erlernen ihrer ersten Fremdsprache als Pflichtfach.



Luxemburg – Schüler lernen drei Fremdsprachen



In Luxemburg (Muttersprache ist Luxemburgisch) ist nicht Englisch, sondern Deutsch die am häufigsten gelehrte Fremdsprache. Bereits nach einem Jahr, nachdem die Schüler mit ihrer ersten Fremdsprache begonnen haben, erhalten sie Unterricht in einer zweiten Sprache. Zwischen 14 und 19 Jahren müssen die Schüler obligatorisch gar drei Fremdsprachen lernen.



Belgien – Fremdsprachenunterricht bereits mit drei Jahren



In Belgien (Französische und Deutschsprachige Gemeinschaft) beginnen alle Schüler bereits bei ihrem Eintritt in den Elementarbereich im Alter von drei Jahren, eine Fremdsprache zu lernen: Es ist ein spielerisches Sprachenlernen. Ein eher formaler Fremdsprachenunterricht gibt es ab der ersten Klasse des Primarschulbereichs. Die Behörden stellen es den Schulen frei, einen Teil der normalerweise für Pflichtfächer veranschlagten Zeit ausschliesslich für den Unterricht in einer Fremdsprache aufzuwenden. Der Fremdsprachenunterricht ist in der Primarschule noch kein Pflichtfach für alle Schüler.



Spanien – Spanisch als Fremdsprache