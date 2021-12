Ein Breitmaulnashornbulle hat am Freitag im Zoo Zürich ein Zebra so heftig am Bauch verletzt, dass der Grevyzebrahengst noch vor Ort starb.

Der Vorfall ereignete sich auf einem für Zoogäste einsehbaren Platz in der Lewa Savanne. Hier leben mehrere Tierarten zusammen.

«Das ist ein sehr unglücklicher und unschöner Vorfall», wird Zoodirektor Severin Dressen in einer Mitteilung zitiert. Bei allen Vorkehrungen bestehe immer ein Restrisiko, wenn verschiedene Tierarten zusammenleben. Ein so unglücklicher Zusammenstoss sei die Ausnahme. Ausser Nashörnern und Zebras leben in der Anlage noch Giraffen, Antilopen, Strausse und Hühner.

Keine Konsequenzen für Nashorn

Für den Nashornbullen hat der Vorfall keine Konsequenzen. Er habe gemäss seiner natürlichen Instinkte gehandelt und habe keine Tötungsabsichten gehabt, heisst es in der Mitteilung. Vermutlich habe er das Zebra einfach zur Seite schieben wollen und es dabei unglücklich erwischt.