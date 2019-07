Der Konsumentenschutz zeigt sich empört über das Vorgehen der Swisscom. Man hätte erwartet, dass das Unternehmen die Panne von sich aus bekannt gebe und dies nicht erst durch Medien publik gemacht werden müsse.

Behaften könne man die Swisscom aber nicht, sagt Samuel Portmann, Jurist beim Konsumentenschutz: «Theoretisch ist ein juristisches Vorgehen möglich, in der Praxis aber stark erschwert. Der Gang vor ein ordentliches Gericht wäre mit grossem Kosten- und Zeitaufwand verbunden.» Dies würde in vorliegenden Fällen wohl in keinem Verhältnis zum finanziell erlittenen Schaden stehen.