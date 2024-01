Ein Abschnitt auf der Autobahn A1 im Kanton Waadt wird vom 4. bis 6. Juni 2024 während maximal 36 Stunden gesperrt.

Damit soll das Verteidigungsdispositiv der Luftwaffe überprüft werden, teilt der Bundesrat mit.

Die Armee verfolgt mit dieser Massnahme das Ziel, die Fähigkeit zur Dezentralisierung ihrer Luftverteidigungsmittel zu testen.

Die Schweizer Luftwaffe hat vom Bundesrat grünes Licht für Starts und Landungen von F/A-18-Kampfjets auf der A1 zwischen Avenches VD und Payerne VD erhalten. Um die Verteidigungsfähigkeit der Armee zu stärken, prüft die Luftwaffe die Fähigkeit, ihre Kampfflugzeuge auch von improvisierten Standorten aus einzusetzen.

«Die Sicherheitslage in Europa hat sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert, namentlich mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine», teilte der Bundesrat mit. Die Luftwaffe habe ihre Mittel zurzeit an wenigen Orten konzentriert. Das mache sie verwundbar. Der militärische Flugbetrieb konzentriert sich derzeit auf Dübendorf, Alpnach, Locarno, Payerne, Emmen und Meiringen. «Die Mittel der Luftwaffe sollen nach Möglichkeit auch von dezentralen, unter Umständen temporären Standorten aus operieren können», hiess es.

Umleitung über kantonales Verkehrsnetz

In der ersten Juniwoche 2024 wird dies in der Praxis getestet. Dabei werden Kampfflugzeuge des Typs F/A-18 auf einem dafür vorbereiteten Abschnitt der Autobahn A1 im Kanton Waadt landen und starten.

Legende: Keystone/ LAURENT GILLIERON

Die Planung erfolge in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) sowie der Kantonspolizei Waadt und Freiburg, schrieb der Bundesrat. Während der Sperrung des Autobahnabschnittes sei eine Verkehrsumleitung über das kantonale Strassenverkehrsnetz sichergestellt.

Die Strategie war bereits im März des letzten Jahres vom Chef der Luftwaffe, Peter Merz, angekündigt worden. Er hatte angegeben, dass die Armee im ganzen Land nach Einrichtungen suchte, die innerhalb kurzer Zeit in temporäre Militärflugplätze umgewandelt werden konnten. Neben der Suche nach Landebahnen auf Autobahnabschnitten könnten auch die alten militärischen Flugplätze vorübergehend reaktiviert werden.

Legende: Die Luftwaffe der Schweizer Armee führte am 15. Oktober 1985 auf einem abgesperrten Teil der Autobahn bei Walenstadt im Kanton St. Gallen eine Übung mit Kampfflugzeugen durch. Keystone/Str

Solche Tests auf Autobahnen wurden zuletzt in den 70er- und 80er-Jahren mit den damaligen Flugzeugtypen durchgeführt.