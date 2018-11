Das Wichtigste in Kürze

Die Herausgeberin der Coop-Kreditkarte wechselt von Swisscard (CS) zu Topcard (UBS).

Bisherige Besitzer müssen wie Neukunden einen neuen Kartenantrag stellen.

Wer im Fürstentum Liechtenstein wohnt, bekommt die neue Karte nicht mehr.

Liechtensteiner und Schweizer, die im Fürstentum wohnen, melden sich erstaunt bei «Espresso», dem Konsumentenmagazin von Radio SRF 1. Sie erhielten Werbepost von Coop, füllten den beigelegten Kartenantrag aus – und erhielten darauf eine Absage: «Unter Berücksichtigung der regulatorischen Rahmenbedingungen (Restriktionen für grenzüberschreitende Geschäftsaktivitäten, Datenschutz- und andere gesetzliche Bestimmungen im Ausland) wurde entschieden, die neuen Supercard Kredit- und Prepaidkarten nur Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz anzubieten.»

Erboste Betroffene sind empört darüber, dass sie nun keinen Anspruch mehr auf die Coop-Kreditkarte mehr haben. Sie schreiben von «Missstand», «fehlendem Fingerspitzengefühl» und dass es zum «zum Haare Raufen sei ob dieser fehlenden Kundenbindung und Wertschätzung».

Damit entsteht nun die absurde Situation, dass Coop-Kunden aus der Schweiz in einer Coop-Filiale in Liechtenstein mit einer Coop-Kreditkarte einen Rabatt in Form von Superpunkten erhalten, Einheimische haben jedoch diese Möglichkeit nicht.

Staatsvertrag von 1923

Dass der Ärger im benachbarten Fürstentum gross ist, erstaunt nicht. Schliesslich haben die beiden Länder in einem Freundschaftsvertrag abgemacht, dass das Leben in ihrem Grenzraum möglichst unkompliziert stattfinden solle.

Dazu ein Auszug aus dem Staatsvertrag 1923 zwischen dem Liechtensteiner Fürsten und dem Schweizer Bundesrat: «…vom Wunsche beseelt, die zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein bestehenden freundschaftlichen Beziehungen fester und inniger zu gestalten.»

Zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz gibt es keine Grenzkontrollen und eine weitreichende Zusammenarbeit bei Verkehr, Bildung oder etwa Infrastruktur.

Für Neukunden auch keine Cashback-Karte

Doch nicht nur bei der neuen Coop-Kreditkarte geht leer aus, wer – neu – im Fürstentum wohnt. Auch die neue Cashback-Kreditkarte der bisherigen Coop-Partnerin Swisscard gibt es nur für bestehende Kartenbesitzer mit Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein. Für neue Kunden wird auch diese Karte in Liechtenstein nicht angeboten.