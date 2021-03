Legende: Forsythien und andere Sträucher sind ebenfalls beliebt. Keystone

Insbesondere bei den Blütensträuchern ist das Angebot nicht mehr so üppig wie auch schon. Markus Kobelt betreibt den Pflanzenversand Lubera im sankt-gallischen Buchs. Weil die Nachfrage so gross ist, ist er auf der Suche nach tausenden von Blütensträuchern. «Ich habe in ganz Europa gesucht und keine mehr gefunden». Kobelt kann sich nicht an eine ähnliche Situation erinnern. «Dass die Nachfrage das Angebot so stark übersteigt, gab es in den letzten 50 Jahren nie.»