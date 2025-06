Stromausfall in der Region Biel behoben

In der Nähe von Biel ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen.

Der Grund war eine Störung in einer Trafostation der BKW in Pieterlen.

Gemäss Karte sind unter anderem die Ortschaften Büren an der Aare, Lengnau und Pieterlen betroffen. 6000 Anschlüsse waren zeitweilig ohne Strom. Der Unterbruch habe rund 20 Minuten gedauert.

Der Grund war laut der Berner Kraftwerke eine Störung in einer Trafostation in Pieterlen. In der Trafostation habe sich kurz nach 8 Uhr ein Schalter automatisch ausgeschaltet, sagte eine Sprecherin der BKW.