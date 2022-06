Am Samstag war ein Hund am Ufer des Neuenburgersees nach einem Bad gestorben. Laut Pierre-François Gobat, dem Leiter des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, führen die Wetterbedingungen und die beobachteten Symptome «zur fast sicheren Aussage» über die Todesursache des Tieres. Demnach wurde das Tier durch Cyanobakterien vergiftet, im Volksmund Blaualgen genannt.

Im Sommer 2020 waren innerhalb von 24 Stunden sechs Hunde beim Baden zwischen der Areuse-Mündung und Colombier gestorben. Darauf hatte der Kanton Neuenburg beschlossen, die Strände in diesem Gebiet vorsorglich zu schliessen und vom Baden im gesamten See abzuraten.