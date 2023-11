Basel ist nicht die einzige Stadt, die Verkehrsunfälle online mit Karte statistisch aufbereitet ausweist. Auch Zürich hat ein sogenanntes «Dashboard» online. Landesweit sind Unfälle mit Personenschaden auf dem Bundes-Geoportal abrufbar.

Ebenfalls landesweit können Velofahrende Gefahrenstellen und Ärgernisse auf der privaten Website bikeable.ch notieren. Unter anderem Zürich und Bern nutzen diese Plattform als Informationsquelle.

Eine spezielle behördliche Meldeseite für die Bevölkerung wie in Basel, wo alle bequem und strukturiert Gefahrenstellen eintragen können, gibt es hingegen weder in Zürich noch in Bern. Hinweise kann man auf allgemeinen Wegen wie per Brief, Anruf oder Mail deponieren.