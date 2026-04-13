Der Dachverband des Schweizer Sports reagiert in einer Stellungnahme zum Fall Patrick Fischer wie folgt:

«Swiss Olympic ist überrascht und irritiert von der Tatsache, dass Eishockey-Nationaltrainer Patrick im Februar 2022 ungeimpft und mit einem gefälschten Impfzertifikat an den Olympischen Spielen 2022 in Peking teilgenommen hat.

Bei allem Respekt für seine persönlich anspruchsvolle Situation ist Patrick Fischer aus Sicht von Swiss Olympic ein grosses Risiko für sich selbst, seine Mannschaft sowie die Schweizer Delegation an den Olympischen Spielen 2022 eingegangen.



Wie von Patrick Fischer in seinem Statement vom 13.4.2026 erwähnt, hatte Swiss Olympic davon keine Kenntnis. Wir waren auch nicht für die Prüfung der eingereichten Covid-Zertifikate zuständig.

Transparenz und gegenseitiges Vertrauen sind Swiss Olympic im Austausch mit den Verbänden und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Olympischen Spielen sehr wichtig. Diese Werte wurden von Patrick Fischer missachtet, indem er auch gegenüber Swiss Olympic eine Falschdeklaration gemacht hat.

Swiss Olympic ist als Verantwortlicher für die Schweizer Olympiadelegationen den Olympischen Werten Höchstleistung, Freundschaft und Respekt verpflichtet und fordert das von allen Delegationsmitgliedern ein.

Die entsprechende Teilnahmevereinbarung muss von allen Delegationsmitgliedern unterschrieben werden. Dazu gehört auch das Einhalten der Vorgaben des Internationalen Olympischen Komitees, der Organisationskomitees von olympischen Anlässen und der Behörden des Ausrichterlands.»