Aus Tagesschau am Mittag vom 18.01.2019.

In 15 Schweizer Städten gehen heute während des ganzen Tages Schülerinnen und Schüler auf die Strasse.

Sie demonstrieren für einen besseren Klimaschutz.

Auch in anderen Ländern haben sich Jugendliche der Bewegung #FridaysForFuture angeschlossen.

Treffpunkt in Zürich war um 9 Uhr auf der Polyterrasse der ETH. Mit Transparenten ausgerüstet zogen die Schülerinnen und Schüler anschliessend durch die Innenstadt. Schlusskundgebung der bewilligten Demonstration war auf dem Bürkliplatz.

Gemäss einer Twitter-Meldung der Juso Stadt Zürich nahmen mindestens 2000 Schülerinnen und Schüler am Klimastreik in Zürich teil.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigte auf Anfrage mehrere hundert Personen.

Mehr Städte beteiligen sich

In Zürich hatten bereits am 21. Dezember 2018 hunderte Schülerinnen und Schüler den Unterricht geschwänzt, um für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren.

Die Innerschweizer Schülerschaft beteiligte sich hingegen zum ersten Mal am Klimastreik. Schülerinnnen und Schüler aus der Stadt Luzern und dem ganzen Kanton zogen ab 10 Uhr der Reuss entlang Richtung Mühleplatz.

Eine Premiere feierte der Schulstreik auch im Aargau: Vor dem Bahnhof Aarau forderten schätzungsweise 300 Jugendliche eine engagierte Klimapolitik. Die Demonstranten hielten eine Schweigeminute ab für von der Erderwärmung gefährdete Staaten. In Baden zogen die Kantonsschüler mit Plakaten durch die Stadt.

In Basel beteiligten sich mehrere hundert Jugendliche am Klimastreik. Die Schweiz müsse bis 2030 klimaneutral sein, forderten sie unter anderem. Viele von ihnen trugen Transparente. «Wieso für eine Zukunft lernen, die es bald einmal nicht mehr gibt», hiess es auf einem, «Make nature great again» stand auf anderen.

Nicht nur ein Deutschschweizer Thema

Legende: Plakate mit Botschaften: Jugendliche in Lausanne fordern Massnahmen für den den Klimaschutz. Keystone

In Lausanne beteiligten sich am Freitagmorgen rund 8000 Schüler und Studenten am «Marsch für das Klima». Statt nach der 10-Uhr-Pause ins Schulzimmer zurückzukehren, schulterten die Jugendlichen Rucksäcke und Spruchbänder, mit denen sie pfeifend und skandierend durch die Innenstadt zogen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Auf ihren Plakaten standen Sprüche wie «Es gibt keinen Planet B» oder «Wenn das Klima eine Bank wäre, dann wäre sie schon gerettet worden».

Am Nachmittag sind weitere Demonstrationen in Genf, Neuenburg, Freiburg, Sitten oder Biel geplant.