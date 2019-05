Die Familie Larsson-Rosenquist Stiftung mit Sitz in Frauenfeld ist eine unabhängige, gemeinnützige Stiftung, die sich international für die Förderung des Stillen einsetzt. Sie will nach eigenen Angaben innert fünf Jahren 100 Millionen Franken für Forschung, Wissenstransfer und Projekte in Drittweltländern ausgeben. Unter anderem hat die Stiftung neun Lehrstühle an Hochschulen rund um den Globus finanziert. Die Muttermilchforschung sei auf private Geldgeber angewiesen, sagt Geschäftsführerin Katharina Lichtner. Denn das Gebiet sei wissenschaftlich und damit auch finanziell lange vernachlässigt worden. Wie viel Kapital der Stiftung zur Verfügung steht, will Lichtner nicht kommentieren.