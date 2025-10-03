Seit dem 1. September gelten in Birsfelden Fahrverbote in bestimmten Quartierstrassen.

Wer dort ohne Bewilligung durchfährt, erhält automatisch eine Busse.

Täglich werden über 1000 Übertretungen registriert, die Gemeinde kommt mit dem Ausstellen der Bussen kaum nach.

Désirée Jaun staunt. Die SP-Gemeinderätin und Vizepräsidentin der Gemeinde Birsfelden BL ist zuständig für die Bussenflut in ihrer Gemeinde. Einen Monat, nachdem die neuen Regelungen in Kraft sind, verzeichnet die Gemeinde über 1000 Übertretungen pro Tag.

Erlaubt sind Fahrten von Anwohnenden, Lieferdiensten oder mit Ausnahmebewilligung. Wer ohne Berechtigung durch die Quartierstrassen fährt und dies in weniger als 15 Minuten tut, wird automatisch gebüsst.

Die Gemeindekasse klingelt

«Wir haben die Fahrverbote deutlich signalisiert. Warum sie dennoch so häufig missachtet werden, können wir uns nicht erklären», so Jaun. Bei über 1000 registrierten Übertretungen pro Tag summieren sich die Einnahmen auf mehr als 100'000 Franken täglich.

Legende: 11'000 Fahrzeuge pro Tag nutzen die zentrale Ortsdurchfahrt von Birsfelden. Diese Achse verbindet die Gemeinde mit Basel und dem Autobahnnetz. Keystone / GAETAN BALLY

In Birsfelden gelten die neuen Fahrverbote seit Anfang September in ausgewählten Quartierstrassen. Ziel der Massnahme ist es, den Durchgangsverkehr zu reduzieren und die Lebensqualität in den betroffenen Wohngebieten zu verbessern.

Birsfelden sucht Verstärkung für Bussenbearbeitung

Die Birsfelder Bussenflut bringt einen grossen administrativen Aufwand mit sich. Die hohe Zahl an Übertretungen bringt die Gemeindeverwaltung Birsfelden an ihre Belastungsgrenze. Bereits drei Mitarbeitende sind mit der Bearbeitung der Bussen beschäftigt.

Wir suchen derzeit dringend Unterstützung, um die grosse Menge an Übertretungen zu bewältigen.

Nun wird zusätzliches Personal gesucht. «Wir suchen derzeit dringend Unterstützung, um die grosse Menge an Übertretungen zu bewältigen», sagt Gemeindevizepräsidentin Désirée Jaun. Am Schalter der Gemeinde bilden sich seit der Einführung der neuen Verkehrsregeln regelmässig lange Schlangen.

Birsfelden: Erste automatische Durchfahrtskontrolle der Schweiz Box aufklappen Box zuklappen Mit dem neuen Fahrverbot in Quartierstrassen und der automatischen Kontrolle geht Birsfelden einen schweizweit einzigartigen Weg. Als erste Gemeinde setzt sie ein digitales System zur Verkehrslenkung ein: Kameras erfassen Fahrzeuge, die ohne Bewilligung durch gesperrte Strassen fahren. Sie lösen automatisch eine Busse aus. Das Pilotprojekt sorgt überregional für Aufmerksamkeit.

Um auch ortsfremde Verkehrsteilnehmende zu erreichen, hat die Gemeinde die führenden Navigationsdienste gebeten, die neuen Fahrverbote in ihre Routenvorschläge zu integrieren. «Bedauerlicherweise haben bisher nur wenige Anbieter diese Anpassungen umgesetzt», heisst es aus dem Gemeinderat.