Im aargauischen Zofingen hat ein Mann sechs Passantinnen und Passanten teils schwer verletzt. Sie befinden sich im Spital.

Laut der Kantonspolizei Aargau hat der Mann am Mittwochnachmittag wahllos Personen angegriffen. Er wurde festgenommen.

Beim Mann handelt es sich gemäss der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm um einen 43-jährigen Spanier.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen mehrfacher versuchter Tötung gegen den Mann eröffnet.

Der verhaftete Mann sei offenbar erst vor wenigen Tagen in die Schweiz eingereist, so die Staatsanwaltschaft. Er hat sich mutmasslich auch selbst Verletzungen beigebracht und zeigt nach bisherigen Erkenntnissen ein psychisch auffälliges Verhalten. Er befindet sich in einem stabilen körperlichen Zustand und wird von der Polizei bewacht. Nach aktuellem Kenntnisstand bestehen keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Zur Arbeit der Polizei Box aufklappen Box zuklappen Für die Polizei sei es eine kurze Nacht gewesen, sagt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage. Besonders herausfordernd sei zu Beginn die chaotische Lage gewesen. «Die Situation war unübersichtlich, es war von mehreren Verletzten die Rede.» Da verschiedene Corps involviert waren, sei auch die Kommunikation anspruchsvoll gewesen. «Vieles läuft über Funk, man hört praktisch nur noch Funkgespräche. Das birgt die Gefahr von Missverständnissen und Falschmeldungen.» Eine straffe Führung sei wichtig, damit man die Nebengeräusche ausschalten und nur noch das Wichtigste auf diesen Kanälen habe, so Graser. Um die Geschehnisse zu verarbeiten, habe es nach dem Vorfall unter den Einsatzkräften viele Gespräche gegeben, auch psychologische Spezialisten seien vor Ort gewesen und hätten den Puls gefühlt. «Das war bereits ein grosser Teil der Seelenhygiene. Denn es war ein dramatischer, spezieller Einsatz, für alle», betont Graser. Wer das Bedürfnis nach Verarbeitung verspüre, dem stünden natürlich Psychologen zur Verfügung. Der mutmassliche Täter ist gefasst, die Opfer werden betreut. Für die Kriminalpolizei geht nun die Arbeit aber erst richtig los, so Graser. «Wir müssen Einvernahmen machen, Aussagen überprüfen, Spuren abgleichen et cetera. Wir sind nun am Ermitteln.»

Am späten Mittwochnachmittag ist es in Zofingen zu mehreren Angriffen auf Passanten gekommen. Dabei sind nach Polizeiangaben sechs Personen verletzt worden. Kurze Zeit später wurde gemeldet, dass sich jemand Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft und sich dort verbarrikadiert hatte. Der Mann wurde in der Folge unter dringendem Tatverdacht von der Polizei verhaftet. Das Motiv für den Angriff auf Passanten in Zofingen ist bislang unklar.

1 / 3 Legende: Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot aus und betreute zusammen mit mehreren Ambulanzen die verletzten Personen. Auch ein Rettungshelikopter kam zum Einsatz. SRF/BRK News 2 / 3 Legende: Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. KEYSTONE/Michael Buholzer 3 / 3 Legende: Eine Sondereinheit verhaftete den Mann. KEYSTONE/Michael Buholzer

Wahllos Passanten attackiert

Nach Angaben der Polizei wurde zunächst gemeldet, dass der Mann am Bahnhof Zofingen einen Passanten attackiert habe. Anschliessend habe sich der bislang unbekannte Mann in Richtung Strengelbach weiter bewegt.

Laut einem Leserreporter von «Argovia Today» ist seine schwangere Frau von dem Mann angesprochen und danach mit einem Metallgegenstand angegriffen und am Kopf getroffen worden. Danach habe er wahllos weitere Personen attackiert.