Auf der Autobahn A8 bei Spiez BE ist in der Nacht auf Sonntag ein Wolf von einem Auto erfasst und getötet worden. Um welches Tier es sich handelt, wird derzeit untersucht.



Wildhut und Polizei hätten das Tier geborgen und ins Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern gebracht, teilte die Kantonsverwaltung am Montag mit. Bis Resultate von DNA-Proben vorlägen, dauere es einige Wochen.



Es ist nicht das erste Mal, dass im Kanton Bern ein Wolf auf einer Autobahn das Leben lässt: Am 10. März dieses Jahres wurde ein solches Tier auf der Autobahn A6 bei Allmendingen BE überfahren.