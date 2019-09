Der Ökonom ist an der ETH Zürich und der Università della Svizzera Italiana in Lugano tätig. An der ETH leitet er als Direktor das Zentrum für Energiepolitik und Wirtschaft. In seiner Forschung befasst er sich unter anderem mit der Ökonomie von Energieeffizienz, sowie der Nachfrage und Regulierung im Energiemarkt.