Aufgrund der «Ausserordentlichen Lage» in der sich die Schweiz wegen des Coronavirus befindet, müssen Coiffeurs-Salons, Kosmetik-Studios und andere Dienstleister im Wellness-Bereich geschlossen bleiben. So soll eine Ausbreitung des Virus verhindert werden, weil in diesen Bereichen kaum Distanz zu Kunden gehalten werden kann.

Coiffeurinnen und Coiffeure, Masseure und Kosmetikerinnen bekommen nun Anfragen, ob sie Kunden bei sich zu Hause behandeln würden. Auch wenn sich so eine Einkommenseinbusse etwas abmildern liesse, rät «Espresso»-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner dringend davon ab, dass Coiffeure nun daheim Haare schneiden: «Das ist strafbar.»

Die Rechtslage kurz erklärt