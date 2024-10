Im Tessin gibt es zwei Geschworenengerichte:

Das Geschworenengericht erster Instanz befindet sich in Lugano. Es kommt bei Fällen mit einer angeklagten Freiheitsstrafe von über fünf Jahren zum Zug.

Das Geschworenengericht zweiter Instanz ist dem Appellationsgericht in Locarno angegliedert.

In der ersten Instanz kommt das Geschworenengericht ungefähr in zehn bis zwölf Fällen pro Jahr zum Einsatz. In der zweiten Instanz fällt es in vier bis sechs Fällen Urteile.