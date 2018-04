SRF-Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier beschreibt das Gesundheitswesen in Simbabwe so: «Wie in vielen afrikanischen Ländern mangelt es auch in Simbabwe an gut ausgebildetem Personal, an der Infrastruktur und an Medikamenten. Das bedeutet, dass Patienten teilweise ganz banale Dinge selbst mitbringen müssen, Watte oder Gummihandschuhe. Und das Personal wird schlecht bezahlt.»

In Simbawe verdienen Pflegefachpersonen in öffentlichen Spitälern zum Teil weniger als 300 Dollar pro Monat. Zum Vergleich: In einem privaten Spital in Simbabwe sind es 1500 bis 2000 Dollar. Lemmenmeier sagt weiter: «Wenn man nicht Geld auf den Tisch legt, gibt es keine Behandlung.»