Der St. Galler Regierungsrat Fredy Fässler (SP) hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen per sofort niedergelegt.

Zum aktuellen Gesundheitszustand würden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine weiteren Auskünfte erteilt.

Fredy Fässler erlitt im Oktober 2022 nach einem schweren Sturz zu Hause ein Schädel-Hirn-Trauma.

Bereits im Frühling liess Fredy Fässler verlauten, dass er an den kantonalen Gesamterneuerungswahlen im März 2024 nicht mehr antreten werde und gab damit seinen Rücktritt auf Ende dieser Legislatur bekannt. Jetzt ist klar: Nach einem weiteren Sturz am Dienstag kehrt er nicht mehr in die St. Galler Regierung zurück.

Legende: Die St. Galler Regierung während einer Session im April 2022. Von links: Stefan Kölliker, Fredy Fässler, Bruno Damann, Marc Mächler, Susanne Hartmann und Beat Tinner. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Kantonsratspräsidentin Andrea Schöb informierte das Parlament kurz vor der Mittagspause: «Fredy Fässler wird bis zum Ende der laufenden Amtsdauer im Krankenstand sein und damit formell Mitglied der Regierung bleiben.» Fässler informierte seine Kollegen am Dienstag darüber.

Sein Stellvertreter übernimmt vorübergehend

«Seine Gesundheit steht für die Regierung an oberster Stelle», so Schöb weiter. Zum aktuellen Gesundheitszustand würden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine weiteren Auskünfte erteilt. Fässler nahm nach seinem Schädel-Hirn-Trauma die Regierungsarbeit in einem Teilpensum Mitte März wieder auf. Daraufhin erlitt er Ende Mai einen epileptischen Anfall.

Der 64-jährige Fredy Fässler, der dem Sicherheits- und Justizdepartement vorstand, wurde 2012 in die St. Galler Regierung gewählt. Seine Geschäfte übernimmt vorübergehend sein Stellvertreter, Regierungsrat und Finanzdirektor Marc Mächler.