Der Detailhändler Coop ruft Schoggistängeli der Marke «Halba» zurück. Sie könnten Metallteile enthalten.

Konkret geht es um das Produkt «Maxi Branche Classic» – betroffen sind die einzeln verkauften Schoggistängeli und auch das Fünferpack.

Die Produkte seien bereits aus dem Verkauf entfernt worden – sie seien zwischen letztem Montag und Freitag erhältlich gewesen.

Laut Vertreiber Coop sind ausschliesslich die Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 2.10.2026 und 3.10.2026 betroffen. Die Produkte sollten nicht konsumiert werden, teilte Recall Swiss mit.

Legende: Die vom Rückruf betroffenen Artikel wurden bereits für den Verkauf gesperrt. coop.ch

Bereits gekaufte Ware kann in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet, teilte Coop weiter mit.