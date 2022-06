Das, was umgangssprachlich als «Gras» oder «Cannabis» beschrieben wird, enthält vor allem zwei bekannte Cannabioide: Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). Vor allem ersteres interessiert, denn es ist für den berauschenden Effekt – also das «High» – verantwortlich. Je höher die THC-Werte, desto stärker der Effekt. Auf dem Schwarzmarkt gehandeltes Cannabis erreicht hierzulande Werte um die 20 Prozent – Haschisch und sogenannte «Tinkturen» (Extrakte, Öle) gar noch höhere.



Im Jahr 2020 warnten verschiedene Suchtberatungsstellen zudem vor einem drastischen Anstieg von Fällen, in denen Spuren von synthetischen Cannabioiden gefunden wurden. Diese können in flüssiger Form auf Pflanzen gesprüht werden und erhöhen deren Wirkkraft damit um ein Vielfaches. Experten in Zürich erklären jedoch, dass sich die Lage zuletzt wieder entspannt habe.