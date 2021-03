Mit einer Gedenkminute und Glockengeläut hat die Schweiz am Freitagmittag der über 9300 Menschen gedacht, die in der Corona-Pandemie gestorben sind.

Vor genau einem Jahr war in der Schweiz der erste Todesfall wegen des Coronavirus bekannt geworden.

Der Aufruf von Bundespräsident Guy Parmelin löste ein breites Echo aus. In grösseren und kleineren Orten in allen Landesteilen wurden am Freitagmittag teilweise bis zu einer Viertelstunde die Kirchenglocken geläutet.

Einen Moment der Andacht gab es auch im Bundeshaus.

Kerzen in Zürich, Tränen in Basel

Auf und rund um den Bundesplatz in Bern hielt rund ein Dutzend Menschen am Mittag kurz inne. Nach 12 Uhr war in der Berner Stadtmitte von überall das Geläut der Landeskirchen zu hören.

Glockengeläut erklang auch in Zürich: Im Grossmünster zündete Pfarrer Christoph Sigrist für die Opfer der Corona-Pandemie eine Kerze an. In Basel läutete die Glocke der Kirche St. Anton am Kannenfeldplatz bis 12.10 Uhr. Ein älterer Passant hielt für etwa zwei Minuten an, eine Frau verbrachte die Gedenkminuten auf ihrem Balkon und wischte sich Tränen aus den Augen.

Über die Stadt Luzern hinweg erschallte ab Punkt 12 Uhr das mehrstimmige Geläut der Glocken verschiedener Kirchen. Derweil nahm der übliche Mittagsverkehr seinen Lauf. Nach einer Viertelstunde verstummten die letzten Glocken.

Beileidsbekundungen auf sozialen Medien

Der Aufruf Parmelins löste auch auf Twitter unter dem Hashtag CoronaCHsilence eine Welle der Solidarität aus. Mehrere Schweizer Botschaften im Ausland hielten für einen Moment der Trauer und Solidarität inne.

Sogar die Belegschaft der US-Botschaft in Bern schloss sich der Schweigeminute an, um ihre Dankbarkeit für die Freundschaft und Unterstützung der Schweizer Freunde und Partner zu demonstrieren.

Über 9300 Tote bis jetzt

Auslöser der Schweigeminute und des Glockengeläuts war der Jahrestag des ersten Corona-Opfers in der Schweiz. Eine 74-jährige Frau aus dem Kanton Waadt starb am 5. März im Universitätsspital Lausanne an den Folgen einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Seither ist die Zahl der Todesopfer stetig angestiegen und beträgt gemäss den offiziellen Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit inzwischen über 9300.

Im Hinblick auf den Jahrestag hatte Bundespräsident Parmelin zu Beginn der Woche die Kirchen in der Schweiz darum ersucht, am Freitagmittag die Glocken läuten zu lassen und eine Gedenkminute abzuhalten.

Auf Gedenkzeremonie verzichtet

Seit dem ersten Todesfall in der Schweiz vor einem Jahr habe die Pandemie die Welt erschüttert, sagte Parmelin in seiner Videobotschaft. Auch die Schweiz habe einen hohen Preis bezahlt. Über 9000 Menschen seien an den Folgen des Coronavirus gestorben. «Viele Erkrankte leiden an Spätfolgen und Tausende haben ihre Arbeit und zuweilen auch die Hoffnung verloren», sagte der Bundespräsident weiter.

Bild 1 / 5 Legende: Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (Mitte) und die Gemeinderätinnen Franziska Teuscher (links) und Marieke Kruit gedenken der Opfer der Pandemie. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) zünden für die Verstorbenen Kerzen an und legen Tulpen aus. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Der reformierte Pfarrer Christoph Sigrist gedenkt der 9330 Toten im Grossmünster in Zürich. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Passantinnen und Passanten halten auf dem Bundesplatz in Bern inne. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Viele Schweizerinnen und Schweizer widmen ihre Gedanken den Verstorbenen und ihren Angehörigen – auch zu Hause oder auf einem Spaziergang, wie SRF-Augenzeugin Melanie Weidmann. Ihr Foto zeigt den Glockenturm der römisch-katholischen Kirche in Windisch, die zum Gedenken an die Coronaopfer die Glocken läutete. SRF Augenzeuge / Melanie Weidmann

Auf die Organisation einer Gedenkzeremonie hat der Bundesrat in Absprache mit den Präsidenten von National- und Ständerat verzichtet. Begründet wird dieser Entscheid mit der aktuellen epidemiologischen Lage.