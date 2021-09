Legende: Keystone

Seit 8 Jahren plant Valentina Kumpusch die zweite Gotthardröhre. Die 47-Jährige trägt die Verantwortung für rund 120 vorwiegend männliche Mitarbeiter. Zurzeit laufen die Ausschreibungen für die Tunnelbohrmaschinen; Kostenpunkt hunderte von Millionen Franken. Ursprünglich wollte Kumpusch Archäologin werden. Ihr Vater, ebenfalls Bauingenieur, hat sie jedoch inspiriert, in seine Fussstapfen zu treten. Ihr 13-jähriger Sohn hegt denselben Karrierewunsch.



Der Schlüssel zum Erfolg ist für Kumpusch der Dialog mit der betroffenen Bevölkerung. Viele Male war sie vor Ort in der Leventina und im Kanton Uri, um mit den Betroffenen zu sprechen. «Entscheidend ist auch die Erwartungshaltung von Gemeinden. Sie haben Ideen, kennen ihre Territorien, können Tipps geben.» Weil sie weiss, wie man alle Parteien in ein solches Riesenprojekt einbinden muss, habe es nur wenig Einsprachen gegeben.



Ihre Freude an der Arbeit ist spürbar. Dass sie ihr manchmal den Schlaf raubt, stört sie nicht. «Ich habe schon immer gegrübelt. Je nach Projektphase kann das mehrere Gründe haben – technische Probleme oder Schwierigkeiten mit Kollegen.» Manchmal kämen ihr beim Grübeln spät nachts gute Ideen. Seit Jahren liegt ein Büchlein neben ihrem Bett, indem sie ihre nächtlichen Einfälle notiert. Je mehr sie sich Zeit nehme, am Fluss Ticino entlangzujoggen, desto kürzer fallen die nächtlichen Grübelphasen aus.



Wohin genau es Valentina Kumpusch zieht, wenn die zweite Gotthard-Autobahnröhre fertig gebaut ist, weiss sie nicht – sie selbst besitzt kein Auto. Was sie sicher weiss: Auch ihr künftiges Projekt muss komplex sein. (SRF/Karoline Thürkauf)