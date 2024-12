Schnee beeinträchtigt den Strassenverkehr in den Alpen

Teilweise ergiebiger Schneefall hat ab Sonntagmorgen in den Schweizer Alpen für Beeinträchtigungen im Strassenverkehr gesorgt.

Die Urner Kantonspolizei musste heute den Gotthardtunnel zweimal zwischenzeitlich sperren, um Schneeräumungsarbeiten auf der Strecke durchzuführen.

Vor dem Gotthard-Nordportal stauten sich die Autos teils auf einer Länge von neun Kilometern.

Grund für die zweite Sperrung am Nachmittag waren ein recht ergiebiger Schneefall und der Umstand, dass viele ausländische Fahrzeuge mit Sommerreifen unterwegs waren. Immer wieder seien Fahrzeuge quer zur Fahrtrichtung gestanden, sagte der Mediensprecher der Urner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dank einer Umleitung des Verkehrs kamen die Schneeräumungsfahrzeuge besser voran.

Schon vor dem Mittag hatte die Urner Kantonspolizei den Verkehr für die Schneeräumung eine Zeit lang angehalten. Auch bei der am Nachmittag beschlossenen Umleitung handle es sich um eine temporäre Massnahme, so der Mediensprecher.

Legende: Screenshot einer Webcam-Aufnahme aus Airolo von der Webseite gotthard-traffic.ch. Screenshot von Gotthard-Traffic

Der SRF-Verkehrsdienst Viasuisse hat ausserdem eine Behinderung durch Schneefall auf der San-Bernardino-Route gemeldet. Und die A 9 sei wegen Schneefalls für Anhängerzüge und Sattelschlepper auf der Simplon-Passhöhe in beide Richtungen gesperrt.

Die Wetterdienste hatten für Sonntag das Eintreffen einer Kaltfront in der Schweiz angekündigt – mit Schneefall teilweise bis in die Niederungen respektive Täler. Bis Heiligabend erwarten die Meteorologen in zentralen Lagen der Alpen innerhalb von 75 Stunden bis zu 125 Zentimeter Schnee.

Legende: Während der Schneeräumung in der Gemeinde la Punt im Bündnerland. (22.12.24) KEYSTONE/Til Buergy

Die Messstation Vallascia des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (WSL) wies am Mittag 39 Zentimeter Neuschnee in den letzten 24 Stunden aus. Dort – auf rund 2300 Metern Höhe – betrug die Schneehöhe bereits 84 Zentimeter. Diese Messtation befindet sich oberhalb von Airolo TI im Gotthardgebiet.

Auf seinem Naturgefahrenportal warnte der Bund in weiten Teilen der Alpen vor erheblichen Gefahren durch Schnee etwa auf Strassen zwischen Sonntag und Dienstag und vor Lawinengefahr der Stufe 3.