Ergiebiger Schneefall hat ab Sonntagmorgen in den Schweizer Alpen für Beeinträchtigungen im Strassenverkehr gesorgt.

Vor dem Nordportal des Gotthardtunnels musste die Polizei mehrmals über Stunden den Verkehr auf der Autobahn für die Schneeräumung anhalten.

Am Nachmittag kam es deshalb im Kanton Uri zwischen der Verzweigung Altdorf und Göschenen zu einem Stau mit einer Länge von bis zu sieben Kilometern.

Der SRF-Verkehrsdienst Viasuisse meldete eine Behinderung durch Schneefall auch auf der San-Bernardino-Route. Und die A 9 war wegen Schneefalls für Anhängerzüge und Sattelschlepper auf der Simplon-Passhöhe in beide Richtungen gesperrt.

Die Urner Kantonspolizei geleitete am Nachmittag in Silenen Fahrzeuge in Richtung Süden von der Gotthard-Autobahn. Sie sollten via San-Bernardino-Route fahren. Grund dafür waren ein ergiebiger Schneefall und der Umstand, dass viele ausländische Fahrzeuge mit Sommerreifen unterwegs waren. Immer wieder standen Fahrzeuge quer zur Fahrtrichtung, wie ein Sprecher der Urner Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Erhöhte Lawinengefahr

Der Bund warnte vor erheblichen Gefahren in weiten Teilen der Alpen durch Schnee auf Strassen zwischen Sonntag und Dienstag und vor Lawinengefahr der Stufe 3 (erheblich) und der Stufe 4 (gross) für das Wallis, den nördlichen Alpenkamm und das Gotthardgebiet.

Die Wetterdienste hatten für Sonntag das Eintreffen einer Kaltfront in der Schweiz angekündigt – mit Schneefall teilweise bis in die Niederungen beziehungsweise Täler.

Legende: Screenshot einer Webcam-Aufnahme aus Airolo von der Webseite gotthard-traffic.ch. Screenshot von Gotthard-Traffic

Laut SRF Meteo fällt besonders im Alpennordhang sehr viel Schnee. Auf den Bergen sei mit 50 bis 150 Zentimetern Neuschnee zu rechnen.

Die Messstation Vallascia des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) wies am Sonntagmittag 39 Zentimeter Neuschnee in den letzten 24 Stunden aus. Dort – auf rund 2300 Metern Höhe – betrug die Schneehöhe bereits 84 Zentimeter. Diese Messstation liegt oberhalb von Airolo TI im Gotthardgebiet.

Legende: Während der Schneeräumung in der Gemeinde la Punt im Bündnerland. (22.12.24) KEYSTONE/Til Buergy

Über das Mittelland fegte am Vormittag ein kräftiger Westwind. Am stärksten war der Sturm in Grenchen im Kanton Solothurn mit 95 Kilometern pro Stunde (km/h). Aber auch im übrigen Mittelland konnten 60 bis 90 km/h gemessen werden. Noch stärker als im Flachland war der Sturm in Altdorf im Urner Reusstal mit 99 km/h.