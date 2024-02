Auf einem Feld in der Nähe des Flughafens Grenchen SO ist kurz nach 14 Uhr ein Flugzeug für Fallschirmspringer abgestürzt.

Von den zwölf Insassen konnten alle elf Fallschirmspringer das Kleinflugzeug verlassen und sicher am Boden landen.

Über den Zustand des Piloten ist bisher nichts bekannt.

Beim abgestürzten Kleinflugzeug handle es sich um eine Maschine des Fallschirmvereins Skydive Grenchen, teilte Schulleiter Jürg Stoll der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Weshalb es zu dem Zwischenfall gekommen sei, sei Sache der laufenden Untersuchungen von Polizei und Untersuchungsbehörde. Weitere Angaben konnte die Kantonspolizei bis zum frühen Sonntagabend nicht machen, wie es auf Anfrage hiess.

Völlig zerstörtes Flugzeugwrack

Im Einsatz standen unter anderem mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn, die Feuerwehr Grenchen, die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (Sust) und die Bundeskriminalpolizei.

1 / 4 Legende: Auf einem Feld nahe des Flughafen Grenchen kam es zum Flugunfall mit der Kleinmaschine. SRF 2 / 4 Legende: Das Flugzeug wurde beim Absturz total zerstört. SRF 3 / 4 Legende: Auf dem Wrack ist noch die Aufschrift Skydive Grenchen zu erkennen. 11 Fallschirmspringer konnten sich rechtzeitig retten. SRF 4 / 4 Legende: Polizei und Feuerwehr waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. SRF

Auf Aufnahmen ist ein völlig zerstörtes Flugzeugwrack zu sehen. Ein Augenzeuge sagte dem Nachrichtenportal «20 Minuten», das Kleinflugzeug sei senkrecht zu Boden gestürzt.

In Grenchen SO befindet sich ein wichtiger Regionalflugplatz. Laut Angaben des Betreibers zählt der Flughafen Grenchen rund 60'000 Flugbewegungen pro Jahr. Der Fallschirmverein Skydive Grenchen, der am Flughafen stationiert ist, betreibt eine Fallschirmsprungschule.