Drei Luchse in Waadtländer Tierpark geboren

Drei Luchs-Babys haben Mitte Mai im Waadtländer Zoo Servion das Licht der Welt erblickt.

Es ist das zweite Mal in rund zwei Jahren, dass das Weibchen Aria und das Männchen Oslo Nachwuchs haben.

Die kleinen Luchse im Zoo Servion wurden am 18. Mai geboren. Nun haben sie angefangen, sich zu bewegen. Da die Luchsbabys noch sehr klein sind, sind sie nach Zoo-Angaben noch immer sehr schwer zu beobachten. Aber ihr Spieltrieb treibt sie dazu, ihre Umgebung mehr und mehr zu entdecken.

Grösste Katze Europas

In der Schweiz gibt es in freier Wildbahn schätzungsweise rund 300 Luchse. Die grösste europäische Wildkatze wurde vor 40 Jahren wieder in der Schweiz angesiedelt, nachdem sie ausgerottet worden war. Ihre Hauptnahrung sind Paarhufer wie Rehe und Gämsen, doch auch Kleinnager wie Mäuse verschmäht der Luchs nicht.

Der Eurasische Luchs ist etwas grösser als sein auf der Iberischen Halbinsel beheimateter Verwandter, der sehr seltene Pardelluchs. Auch die in Nordamerika lebenden Arten, Kanadischer Luchs und Rotluchs, sind kleiner gewachsen.