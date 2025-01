Für Eurovision, Uefa und Co.: SBB setzt 1600 Extrazüge ein

Die SBB will im Jahr 2025 1600 Extrazüge bei Grossanlässen einsetzen.

Im Vorjahr waren es mit 650 Zügen deutlich weniger, wie die SBB mitteilt.

Mit der UEFA Women’s EURO und dem Eurovision Song Contest finden 2025 zwei internationale und zahlreiche weitere nationale Grossanlässe in der Schweiz statt. Insgesamt sind es mehr als 1400 Veranstaltungen, die von der SBB mit Extrazügen bedient werden.

Legende: Das Maskottchen der UEFA Women’s EURO 2025 in einem Zug der SBB. SBB

Allein an der UEFA Women’s EURO und am Eurovision Song Contest wird mit insgesamt knapp 900'000 Besucherinnen und Besucher gerechnet. Neben den Extrazügen will die SBB den Events zusätzlich mit 2000 Einsätzen von Kundenbetreuerinnen und -betreuern begegnen.

Eine Herausforderung würden die laufenden Grossbaustellen darstellen, wie beispielsweise die achtwöchige Totalsperre zwischen Fribourg und Bern (28. Juni bis 24. August 2025), teilt die SBB mit.

Die grössten Anlässe im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Eurovision Song Contest in Basel vom 13. bis 17. Mai 2025: 250'000 Besucherinnen und Besucher, rund 85 Extrazüge der SBB Eidgenössisches Turnfest in Lausanne vom 12. bis 22. Juni 2025: 70'000 Teilnehmende und 150'000 Besucherinnen und Besucher, rund 50 Extrazüge der SBB UEFA Women’s Euro 2025 vom 2. bis 27. Juli 2025: 650'000 Besucherinnen und Besucher, rund 300 Extrazüge der SBB Eigenössisches Schwing- und Älplerfest in Mollis GL vom 29. Bis 31. August 2025: 350'000 Besucherinnen und Besucher, rund 160 Extrazüge der SBB und SOB

Im letzten Jahr hätten deutlich weniger Grossanlässe stattgefunden, als dies 2025 der Fall sein werde, so die SBB. Für die verschiedenen Events im vergangenen Jahr wurden 650 Extrazüge eingesetzt und die Kundenbetreuerinnen und -betreuer der SBB standen während rund 12'000 Stunden im Einsatz.