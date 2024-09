Die deutsche Polizei hat am Freitagvormittag in Konstanz nach einem Grosseinsatz einen in der Schweiz wohnhaften 18-Jährigen festgenommen.

Dieser hatte am Donnerstagabend in Münsterlingen TG mit einer Waffe in der Hand einen Mann bedroht, später zog er in einem Hotel in Konstanz eine Waffe.

Nach der Drohung in Münsterlingen sei der 18-Jährige geflüchtet, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung.

Daraufhin sei eine Fahndung eingeleitet worden. Am Abend habe man mit dem Mann Kontakt herstellen können, als er sich inzwischen auf dem Konstanzer Stadtgebiet befand. Gemäss einer Mitteilung der deutschen Polizei ist der 18-Jährige nach dem Vorfall in Münsterlingen in eine Auseinandersetzung in einem Hotel in Konstanz verwickelt gewesen, bei der er eine Waffe gezogen habe. Anschliessend sei er auf einem E-Scooter geflüchtet.

Da sich der 18-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, habe eine Fremd- und Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden können, schrieb die deutsche Polizei weiter. Es sei mit einem Grossaufgebot nach dem Flüchtigen gesucht worden.

Gefasst und in Spezialklinik gebracht Box aufklappen Box zuklappen Die Bedrohungslage konnte gegen 3 Uhr aufgehoben werden, schrieb die Kantonspolizei Thurgau. Der Deutschen Polizei gelang es gemäss Mitteilung schliesslich am Freitagvormittag, den 18-Jährigen festzunehmen. Er sei in eine Spezialklinik gebracht worden. Eine Waffe habe er bei seiner Verhaftung nicht auf sich getragen.

Einsatzkräfte in Konstanz/Kreuzlingen

1 / 3 Legende: BRK News 2 / 3 Legende: BRK News 3 / 3 Legende: BRK News