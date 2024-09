Im deutschen Konstanz ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Ein Mann flüchtete dabei mit einem E-Roller in Richtung Kreuzlingen TG. Er soll bewaffnet sein.

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Zu der Auseinandersetzung kam es laut den deutschen Polizeikräften am frühen Donnerstagabend in einem Hotel in Konstanz. Ein 19-Jähriger sei daraufhin mit einem E-Roller in Richtung Schweiz geflüchtet, wie die deutsche Polizei mitteilte. Die Beamten sind derzeit mit einem Grossaufgebot vor Ort im Einsatz, wie weiter mitgeteilt wurde.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls seien derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigte den Polizeieinsatz in Kreuzlingen.