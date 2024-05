Mann verletzt sechs Personen in Zofingen teils schwer

Im aargauischen Zofingen hat ein Mann sechs Passanten teils schwer verletzt. Sie befinden sich im Spital.

Laut der Kantonspolizei Aargau hat der Mann am Nachmittag wahllos Personen angegriffen. Er wurde am frühen Abend festgenommen.

Aufgeboten wurden neben einer Sonderheit auch mehrere Ambulanzen und ein Helikopter.

Kurz nach 16 Uhr ging bei der Polizei die Meldung der Attacke ein, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Sie brachte die Situation nach rund zwei Stunden unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte haben den Mann verhaftet. «Für die Bevölkerung besteht keine weitere Gefahr», sagt Polizeisprecher Bernhard Graser. Informationen über den Täter oder dessen Motiv gibt es bislang nicht.

1 / 3 Legende: Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot aus und betreute zusammen mit mehreren Ambulanzen die verletzten Personen. Auch ein Rettungshelikopter kam zum Einsatz. SRF/BRK News 2 / 3 Legende: Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. KEYSTONE/Michael Buholzer 3 / 3 Legende: Eine Sondereinheit verhaftete den Mann. KEYSTONE/Michael Buholzer

Wahllos Passanten attackiert

Nach Angaben der Polizei wurde zunächst gemeldet, dass der Mann am Bahnhof Zofingen einen Passanten attackiert habe. Anschliessend habe sich der bislang unbekannte Mann in Richtung Strengelbach weiter bewegt.

Laut einem Leserreporter von «Argovia Today» ist seine schwangere Frau von dem Mann angesprochen und danach mit einem Metallgegenstand angegriffen und am Kopf getroffen worden. Danach habe er wahllos weitere Personen attackiert.

00:24 Video Bernhard Graser: «Sechs Personen wurden verletzt und sind im Spital in Behandlung.» Aus News-Clip vom 15.05.2024. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Nach Angaben der Polizei gibt es sechs zum Teil schwer verletzte Personen, welche allesamt Schnittwunden aufweisen. Auch der mutmassliche Täter wurde verletzt und befindet sich laut Angaben der Kantonspolizei im Spital. Nähere Angaben zum Täter oder zur Tatwaffe machte die Polizei nicht.

Die sechs Personen seien nach den Angriffen ins Spital gebracht worden. Womöglich sind weitere Personen verletzt worden, die sich selbst in Sicherheit gebracht hätten.

Tatort gesperrt

Wie die Kantonspolizei weiter schreibt, wurde der mutmassliche Täter beobachtet, wie er sich in ein Gebäude zurückzog. Spezialisten sei es später gelungen, mit ihm in Kontakt zu treten, bevor er verhaftet wurde. Der Gefasste habe kein Ausweis auf sich gehabt.

Nun gehe es darum, herauszufinden, was genau passiert sei, so Polizeisprecher Graser am Abend. «Wir haben mehrere Tatorte und mehrere Personen, die wir befragen müssen. Wir werden noch lange beschäftigt sein heute Nacht.»