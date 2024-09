Das Grossaufgebot der Polizei in Konstanz ist beendet.

Im deutschen Konstanz war es zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Ein Mann flüchtete dabei mit einem E-Roller in Richtung Innenstadt.

Anfänglich war die Rede von einer möglichen Schusswaffe. Die Polizei gibt Entwarnung: Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag war im Bereich der Innenstadt/Reichenaustrasse/Schänzlebrücke und der Schweiz ein Grossaufgebot der Polizei im Einsatz, da es in einem Hotel in der Reichenaustrasse zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Ein 19-Jähriger flüchtete anschliessend mit einem E-Roller in Richtung Innenstadt/Schweiz. Die Polizei fahndete mit allen verfügbaren Kräften und Unterstützung der Schweizer Kollegen mit Hochdruck nach dem Mann, da vermutet wurde, dass dieser eine Waffe führte.

Zu der Auseinandersetzung kam es laut den deutschen Polizeikräften am frühen Donnerstagabend in einem Hotel in Konstanz.

Einsatzkräfte in Konstanz/Kreuzlingen

Die Fahndungsmassnahmen seien inzwischen beendet. Die Ermittlungen würden weiterlaufen.