Bundesrat will Autobahnen mit sechs Spuren

Der Bundesrat strebt einen Grossausbau des Schweizer Autobahnnetzes an.

Auch innerhalb von grossstädtischen Gebieten sollen die Nationalstrassen konsequent auf mindestens zwei mal drei Spuren ausgebaut werden.

Es sollen zudem neue Strecken entstehen.

In seiner jüngsten Botschaft zum Nationalstrassennetz skizziert der Bundesrat im Kapitel «Langfristperspektive Nationalstrassen» Pläne, die auf eine markante Verbreiterung der Strassenkapazität zielen. Dies schreibt die «NZZ am Sonntag» in ihrer neuesten Ausgabe.

Zweimal drei Spuren und neue Autobahnen

Gemäss dem Konzept sollen die Nationalstrassen «innerhalb und zwischen» den grossstädtischen Gebieten «konsequent auf mindestens zwei mal drei Spuren» ausgebaut werden. Dies bedeutet dem Bericht zufolge, dass die Autobahn im Dreieck Zürich-Bern-Basel komplett auf sechs Spuren erweitert wird, aber auch weiter in die Ostschweiz über Winterthur nach St. Gallen und in die Romandie nach Lausanne und Genf. Dazu kommt noch ein Ausbau im Tessin, von Bellinzona bis zur Grenze in Chiasso.

Zum Autobahnnetz der Zukunft gehören demnach auch neue Strecken. So denkt der Bund daran, die Autobahnen etwa um Genf, Lausanne oder Basel «zu einem Ringsystem» auszubauen. Zwischen den Grossräumen Bern und Luzern sowie zur Umfahrung der Agglomeration Zürich hält er gänzlich neue Autobahnabschnitte für nötig.

Einen Zeithorizont für die Realisierung dieser Visionen gibt es allerdings nicht.