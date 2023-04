Grosse Tradition in Mendrisio

Jeweils am Gründonnerstag und Karfreitag findet ein besonderes Spektakel in Mendrisio, einer Kleinstadt im Tessin, statt. Bis zu 700 Laiendarstellerinnen und -darsteller spielen an der Osterprozession den Leidensweg und die Kreuzigung von Jesus Christus gemäss altem Testament nach.

Das Ritual wurde in die repräsentative Liste des immateriellen Unesco-Kulturerbes aufgenommen und lockt jährlich Zehntausende Zuschauer an. Wohl auch dank dieses Erfolges hat die Osterorganisation kein Nachwuchsproblem.

Legende: Die Osterprozession von Mendrisio wurde in die repräsentative Liste des immateriellen Unesco-Kulturerbes aufgenommen. SRF

Für viele Darstellerinnen und -darsteller steht nicht die religiöse Bedeutung der Prozession im Vordergrund. Das traditionelle Ritual erinnert an das letzte Abendmahl Jesu und seiner Jünger sowie an die Kreuzigung.

Es sei das gemeinsame Erlebnis in einem besonderen Ambiente, das ihm gefalle, sagt der 24-jährige Student Benjamin Rajendram, der seit acht Jahren bei der Prozession mitspielt.

Legende: Benjamin Rajendram, hier verwandelt in einen römischen Soldaten, behagt das gemeinsame Erlebnis und das besondere Ambiente. SRF

Die aufwändig inszenierte Osterprozession von Mendrisio lebt von der Geschichte und der besonderen Atmosphäre. Die engen Gassen der Altstadt von Mendrisio werden vom gedämpften Licht der sogenannten «Trasparenti» erhellt.

Es sind bemalte Leinwände, die auf Holzrahmen aufgezogen entlang der Prozessionsroute über die Gassen gespannt werden. Auf den Leuchtbildern sind Szenen aus dem Evangelium oder aus dem Alten Testament dargestellt.

Legende: Ein sogenanntes «Trasparenti» leuchtet dezent in der Altstadt von Mendrisio. SRF

Die ältesten Leuchtbilder datieren aus dem 18. Jahrhundert. Einige sind über hundert Jahre alt und werden neben neueren Werken noch heute benutzt.

Seit einigen Jahren wird versucht, die in Wachs getränkten Leinwandzeichnungen nachzufertigen. Eine delikate Arbeit, denn um die Lichtdurchlässigkeit zu erreichen, eignen sich nur wenige Pigmente.

Rollen für Jung und Alt

Das Gros der Teilnehmenden stammt aus Mendrisio selbst. Bereits die Kinder nehmen an der Prozession teil und wachsen von der Rolle der kindlichen Lakaien, welche die Reiter begleiten, in andere Rollen für Erwachsene hinein.

Die römischen Soldaten, Hebräer und andere biblische Gestalten tragen prunkvolle Kostüme. Es sind Kopien der Kostüme, die in der Schneiderei des Mailänder Theaters «La Scala» für die Osterprozession in Mendrisio gefertigt wurden.

Jesus nur für Mendrisio

Die Menschen in Mendrisio pflegen diese Tradition mit viel Engagement. Noch habe es kein Jahr gegeben, in dem es an Darstellern gemangelt habe, sagt Nadia Fontana Lupi von der regionalen Tourismusorganisation.

Dennoch erlauben es die Veranstalter Interessierten seit Kurzem, sich über eine Website als Darstellerin einer Rolle zu bewerben. Einzig die Rolle von Jesus und des Kreuzträgers sind den Einwohnern von Mendrisio vorbehalten.