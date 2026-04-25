Zwei Personen sind bei einem Brand in einem Reithof im zürcherischen Hombrechtikon schwer verletzt worden.

Acht weitere Personen seien leicht verletzt, teilte die Kantonspolizei Zürich mit.

Tiere kamen demnach nicht zu Schaden.

Ein 73-jähriger Mann und eine 84-jährige Frau erlitten gemäss Polizeimitteilung schwere Verletzungen und seien mit Rettungshelikoptern in Spitäler gebracht worden.

Kurz nach 18:30 Uhr ging laut Polizei die Meldung ein, dass es im Gestüt Niederfeld brenne. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten alle Personen das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Von den acht leicht Verletzten brachte der Rettungsdienst zwei Personen zur weiteren Abklärung in Spitäler – die übrigen sechs Personen konnten vor Ort versorgt werden.

Legende: Mehrere Feuerwehren, vier Notärzte und mehrere Rettungsdienste waren im Einsatz, wie ein Reporter vor Ort berichtet. SRF

Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Dennoch entstand gemäss Polizei am Wohnhaus sowie am angebauten Stall ein Sachschaden von über einer Million Franken. Das Gebäude sei derzeit nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner fanden vorübergehend bei Verwandten und Bekannten Unterkunft.

Legende: Der Sachschaden an Wohnhaus und angebautem Stall beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf über eine Million Franken. SRF

Die Brandursache wird nach Angaben der Kantonspolizei abgeklärt.