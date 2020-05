Der Bundesrat hat heute entschieden, am 19. Juni von der «ausserordentlichen Lage» zur «besonderen Lage» gemäss Epidemiegesetz zurückzukehren. In der «besonderen Lage» kann der Bundesrat zwar weiterhin gewisse Massnahmen selbst anordnen, muss aber zuvor die Kantone anhören. In der seit 16. März geltenden «ausserordentlichen Lage» haben die Kantone kein Mitspracherecht. Die tiefste Stufe wäre dann die «normale Lage», in der die Kantone für die Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten zuständig sind. Der Bund kann hier nur informieren und Empfehlungen abgeben sowie Massnahmen an den Grenzen anordnen.