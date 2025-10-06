Ein Teil der Stadt Luzern für rund 45 Minuten ohne Strom

In einem Teil der Stadt Luzern war der Strom am Morgen für rund 45 Minuten ausgefallen.

Nach Angaben von EWL Energie Wasser Luzern AG betraf die Störung den linksufrigen Teil der Stadt.

Was die Ursache für den Stromausfall war und wie viele Haushalte davon betroffen waren, kann die EWL zurzeit nicht sagen.

EWL-Sprecher Fabian Kreienbühl sagte gegenüber SRF, die Störung sei um 08:45 Uhr aufgetreten und gegen 09:30 Uhr wieder behoben gewesen.

Betroffen waren die linksufrigen Quartiere von der Kleinstadt bis Schönbühl. Der Grund für die Störung ist bislang noch unklar.

Auswirkungen überschaubar

Bei der Polizei hiess es auf Anfrage, es sei zu keinen grösseren Problemen gekommen. Sie hätten vereinzelte Meldungen von Personen erhalten, die in einem Lift steckengeblieben waren. Diese hätten sich aber überall und ohne Eingreifen von Polizistinnen und Polizisten gelöst.

Bei der SBB heisst es auf Anfrage, es habe wegen des Stromausfalls keine Zugausfälle gegeben. Beim Bahnhof Luzern seien aber die Anzeigetafel und Billetautomaten ausgefallen. Gemäss der Verkehrsbetriebe Luzern gab es im Busverkehr kleinere Verspätungen.