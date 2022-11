Wie der Broschüre «Grosse Manöver» zu entnehmen ist, war das «gewaltigste aller Manöver» das «Dreizack 1986». 40'000 Teilnehmende aus Armee und Zivilschutz waren während 17 Tagen im Einsatz. Noch sollte damals – während des Kalten Krieges – niemand ahnen, dass grossangelegte Übungen bald der Vergangenheit angehören würden.

«Dreizack 1989» war dann die letzte grosse Militärübung zum Thema Verteidigung und endete drei Tage vor der Abstimmung zur Armeeabschaffungsinitiative. Damals waren mehr als 20'000 Armeeangehörige im Einsatz.

Mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 begann das Ende des Kalten Krieges. Die Landesregierung beschloss aufgrund der veränderten strategischen Lage, vorderhand keine Korpsmanöver mehr durchzuführen.

Die 5000 Armeeangehörigen, die in den kommenden Tagen an «Pilum 22» teilnehmen, wirken angesichts der Anzahl der an «Dreizack» beteiligten Personen gering, sie stehen jedoch in direkter Proportion mit der Grösse der heutigen Armee, wie deren Sprecher Daniel Reist erklärt.