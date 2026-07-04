Nach einem Einbruch in ein Waffengeschäft in Sitten hat die Polizei fünf Tatverdächtige und zwei Komplizen festgenommen.

Sie hatten die Haupttür aufgebrochen, machten Beute und flüchteten mit einem in Frankreich gemeldeten Auto.

Es lief eine Grossfahndung nach den unbekannten Tätern.

Die Kantonspolizei Wallis sei kurz vor Mitternacht über den Einbruch informiert worden, teilte sie mit. Die Täter hätten die Haupttür aufgebrochen, bevor sie nicht näher beschriebene Beute machten und mit dem Auto flüchteten.

Die umgehend eingeleitete, grossangelegte Fahndung konnte am Samstagmorgen wieder aufgehoben werden, wie die Kantonspolizei kurz nach 10 Uhr auf X mitteilte.

Die Festgenommenen wurden demnach in die Räumlichkeiten der Kantonspolizei Wallis gebracht, wo sie befragt wurden.

Super Puma der Armee im Einsatz

Für die Fahndung wurden laut der Polizei auch technische Mittel wie Drohnen und ein Super-Puma-Helikopter der Schweizer Armee mit Nachtsicht- und Wärmebildsystem eingesetzt. Der Einsatz konzentrierte sich auf die Region Saint-Maurice VS, hiess es weiter. Beteiligt waren auch die Kantonspolizei Waadt, die Stadtpolizeien Monthey und Martigny VS sowie weitere Einheiten.

Legende: Symbolbild. HO/Kapo Wallis

Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet. Weitere Informationen würden zunächst nicht bekannt gegeben, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.