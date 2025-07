In den letzten zwei Wochen sind mindestens fünf Einbrüche in Waffengeschäfte oder Schiessanlagen in der Schweiz verübt worden: Am 17. Juli rammten Unbekannte mit einem gestohlenen Auto den Eingang eines Waffengeschäfts in Altstätten/SG. Sie stahlen mehr als zehn Faustfeuerwaffen und entkamen unerkannt.

Am 20. Juli wurden bei einem Einbruch in eine Schiessanlage in Wittenbach/SG mehrere antike Waffen gestohlen. Die Täter entkamen.

Am 21. Juli brachen Täter in ein Waffengeschäft im Unterwallis ein und entwendeten zahlreiche Schusswaffen. Auf der Flucht bauten sie einen Unfall, später konnten zwei der drei mutmasslichen Einbrecher von der Polizei verhaftet werden. Sie stammen aus Lyon/F. Die meisten der erbeuteten Waffen konnten sichergestellt werden. Ebenfalls am 21. Juli brachen unbekannte Täter in ein Waffengeschäft in Gossau/SG ein und erbeuteten 14 Faustfeuerwaffen. Nach den Tätern wird gefahndet.

Und am 26. Juli nahm die Zürcher Kantonspolizei zwei Männer in Pfungen fest, die in ein Waffengeschäft einbrechen wollten. Die Drohung eines Täters mit einem gefährlichen Gegenstand am Tatort sorgte für ein Grossaufgebot und den Einsatz einer Sondereinheit. (sda)