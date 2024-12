Die Verkehrsbetriebe Zürich rechnen in diesem Jahr mit einem grossen Minus. Knapp zwölf Millionen Franken dürfte das Defizit betragen, sagte der Zürcher Stadtrat Michael Baumer.

Die VBZ mussten in diesem Jahr wegen Personalmangels das Angebot reduzieren. So fuhren etwa in den Abendstunden Trams und Busse weniger häufig. Und weil die VBZ nicht das volle Programm geliefert haben, gibt es nun weniger Geld vom Zürcher Verkehrsverbund ZVV.

Für das nächste Jahr rechnet der Zürcher Stadtrat Michael Baumer aber mit einer Entspannung der Situation. Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember gilt wieder das gesamte Angebot. Und dann werde der Zürcher Verkehrsverbund auch wieder das volle Entgelt entrichten.