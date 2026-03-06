Wer tritt an? Wie schon 2022 herrscht bei den Parlamentswahlen im Kanton Bern Grossandrang: 2261 Personen wollen in die Berner Kantonspolitik – 907 Frauen und 1354 Männer. Von den bisherigen Grossrätinnen und Grossräten treten 148 von 160 wieder an, also über 90 Prozent.

Legende: Wer sitzt in der neuen Legislatur im Berner Rathaus? Keystone/Peter Klaunzer

Wer gibt ein Comeback? Es gibt eine ganze Reihe von Kandidierenden, die zurückkehren – sei es ins Kantonsparlament oder überhaupt in die Politik. Zu den bekanntesten gehören Nationalrat Erich Hess und Alt-Nationalrätin Andrea Geissbühler, beide SVP. Auch Florence Pärli von der FDP versucht den Sprung zurück in die Politik mit der Kandidatur als Grossrätin. Marc Bühlmann, Politikprofessor an der Universität Bern, sagt zu den prominenten Namen: «Es kann einer Partei helfen, wenn sie Zugpferde auf ihrer Liste hat. In der Regel wirft der Wähler oder die Wählerin aber eine Liste rein – keinen Namen.»

Steht die bürgerliche Mehrheit auf der Kippe? Mit aktuell 44 Sitzen ist die SVP im Berner Kantonsparlament die grösste Partei. Marc Bühlmann rechnet damit, dass dies auch nach den Wahlen so bleiben wird. Stark zulegen werde die SVP allerdings kaum. «Sie muss sechs Rücktritte verteidigen – das wird sicher nicht ganz einfach.»

Holen die Linken auf? «Es könnte sein, dass die SP ein paar Sitze zulegt», sagt Marc Bühlmann. Die Partei profitiere von der momentanen politischen Betroffenheit, etwa wenn es um Angriffe auf die Demokratie gehe. «Bei diesem Thema kann man die Leute auch kantonal mobilisieren.» Falls die SP zulege, dann wohl auf Kosten der Grünen. «Diese profitieren nicht unbedingt von der aktuellen politischen Lage, weil Klima- und Umweltthemen als nicht so wichtig erachtet werden», sagt Bühlmann. Trotzdem: Aktuell sind die Grünen die drittstärkste Partei im Kantonsparlament, dicht gefolgt von der FDP und den Grünliberalen. Dass es bei letzteren zu grossen Verschiebungen kommt, davon geht Marc Bühlmann nicht aus.

Was ist eigentlich mit dem Bernjurassischen Rat? Der Bernjurassische Rat, eine Art regionales Parlament, vertritt die Interessen der Bevölkerung im französischsprachigen Teil des Kantons Bern – im Rahmen von Vernehmlassungen und Berichten. Bei den Gesamterneuerungswahlen wird auch er neu bestellt. 125 Personen kandidieren für einen der 24 Sitze. 19 Bisherige treten zur Wiederwahl an. Die Wahlen in den bernjurassischen Rat finden erstmals seit dem Wechsel der Stadt Moutier zum Kanton Jura statt.