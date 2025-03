Legende: Noch lacht der frisch gebackene Bundesrat Martin Pfister – kurz nach der Wahl im Medienzentrum des Bundes. Keystone//Michael Buholzer

Auf dem nationalen Parkett herrsche ein anderer Umgangston – dies sagte am Mittwoch Martin Pfister an der Medienkonferenz nach seiner Wahl: «Ich musste in den paar letzten Wochen lernen, dass das Klima in Bern etwas rauer ist als in einem kleinen Kanton, in dem man sich gut kennt. Ich habe aber damit schon leben gelernt.»