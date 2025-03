Martin Pfister wurde 1963 in Zug geboren. 2016 wurde er für die Mitte-Partei in den Zuger Regierungsrat gewählt, wo er seither der Gesundheitsdirektion vorsteht. Martin Pfister hat Geschichte und Germanistik studiert und ist ausgebildeter Lehrer. Zudem war er Oberst und während acht Jahren in der Führung der Katastrophenhilfe aktiv.